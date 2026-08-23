Incendio in Sicilia, fiamme a Taormina: minacciate abitazioni

(Adnkronos) – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in contrada Mastrissa, tra Taormina e Giardini Naxos, con le fiamme che hanno minacciato diverse abitazioni. Sul posto al lavoro squadre dei vigili del fuoco, impegnato anche un elicottero per contrastare le fiamme. Il rogo di vegetazione in contrada Mastrissa è partito dall'autostrada ed è arrivato a lambire le case. Sul posto tre squadre insieme al Direttore Operazioni Spegnimento. "La situazione a Mastrissa è tragica", ha scritto il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, sui social postando anche un video delle operazioni di spegnimento dove compare insieme ai soccorritori, insieme ai vigili del fuoco, anche forestale e protezione civile. "E' veramente un inferno. Purtroppo diverse abitazioni stanno per essere raggiunte dall'incendio. Stiamo tentando con i vigili del fuoco di salvarle". E poi: "Abbiamo già allertato le famiglie e siamo pronti per eventuale evacuazione". Poi in un post successivo: "I piromani dovrebbero essere condannati a vita a pulire terreni! Grazie all’aiuto di tutti l’incendio di Mastrissa è stato spento ed è fondato il sospetto che si tratti di un incendio doloso. Ringrazio i vigili di fuoco, la forestale, la protezione civile ed i suoi volontari, la polizia municipale ed i cittadini che hanno collaborato a domare le fiamme. Un ringraziamento speciale alla consigliera Jenny Gullotta che ci ha subito allertati ed al vice sindaco Alessandra Cullurà ed all’assessore Nino Lo Monaco che hanno seguito tutte le operazioni di spegnimento".

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