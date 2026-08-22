Finardi si prepara a Ballando con le Stelle: “Chissà se finirò in qualche scandaletto”

(Adnkronos) – "Ballare in sé è la cosa che mi preoccupa di meno. Ho senso del ritmo, sento la musica ma soprattutto posseggo quel tipo di consapevolezza del proprio corpo che viene dall’aver fatto anche molto sport, e molti sport diversi. Non vedo l'ora di cominciare. Sono anche curioso di vedere come mi vedrà il rutilante mondo della tv, se mi ficcherò in qualche scandaletto…". Così il cantautore Eugenio Finardi, tra i concorrenti della prossima edizione di 'Ballando con le Stelle', su Instagram. "A quattro anni sapevo già sciare e pattinare sul ghiaccio, poi tanta montagna e nella prima adolescenza nuoto per la Rari Nantes Milano – scrive ancora – Poi vela, subacquea, volo ultraleggero, parapendio (mi sono schiantato al primo volo, ma vale lo stesso…) purtroppo mi sono perso la rivoluzione dei 'boards', quanto darei per fare kite… Insomma mi piace provare". "E adesso voglio provare la sensazione di partecipare a un grande show televisivo – confessa – E, in fondo, anche se dovessi fare una figuraccia come ballerino, spero di prenderla con spirito e suscitare comunque la curiosità di venirmi a sentire in concerto. Li sì che posso dare, e so dare, il meglio di me. Adesso non resta che vedere cosa riuscirò a fare… ho provato a imparare un po’ di passi, mi sono fatto fiato. Non vedo l’ora di cominciare. E poi starò a Roma tutto un autunno! Sono affezionato alle brumose atmosfere padane ma potendo scegliere… Adoro Roma!".

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