Filming Italy Venice Award, da Orlando Bloom a Martone, tutti i premiati dell’ottava edizione

(Adnkronos) – Orlando Bloom, Irina Shayk, Lino Banfi, Alba Rohrwacher, Gabriele Muccino, Mario Martone, Francesca Comencini, Emmanuelle Béart, Monica Guerritore e Matilde Gioli sono tra i principali premiati dell’ottava edizione del Filming Italy Venice Award, in programma domenica 6 settembre nella Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, nell’ambito dell’83/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’elenco dei riconoscimenti comprende protagonisti del cinema italiano e internazionale, attori, registi, produttori e nuovi talenti. E' stata Tiziana Rocca, direttore generale e artistico del Filming Italy Award, ad annunciare tutti i premiati di quest’anno e sempre a lei spetterà condurre la cerimonia di premiazione dell'ottava edizine del Filming Italy Venice Award. A ricevere il Filming Italy Venice International Award saranno Orlando Bloom, Irina Shayk, Malcom McRae e Akinola Davies Jr., mentre a Lino Banfi andrà il Filming Italy Achievement Award. Tra i riconoscimenti dedicati al cinema italiano figurano quelli ad Alba Rohrwacher, miglior attrice protagonista per "Tre ciotole", Gabriele Muccino, premiato per la regia di un film drammatico per "Le cose non dette", e Mario Martone, cui, in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, sarà assegnato il premio per la miglior regia per "Fuori". Il palmarès prosegue con Alessandro Preziosi, premiato per il documentario "Aspettando Re Lear", Alessio Vassallo, miglior attore protagonista in una serie tv per "L’altro ispettore", Aurora Quattrocchi, miglior attrice protagonista per "Gioia mia", Beatrice Arnera per "Scuola di seduzione", Eduardo Scarpetta, miglior attore protagonista in una serie tv per "Storia della mia famiglia" e "Storia della mia famiglia 2", e Francesca Archibugi, destinataria del Premio Speciale per "Illusione". Riconoscimenti anche a Clara McGregor, ambasciatrice dell’edizione 2026, Giorgio Pasotti, cui va il Premio Sport e Cinema per "Rosso Volante", Greta Scarano per il suo esordio alla regia con "La vita da grandi", Herbert Ballerina, miglior attore protagonista in un film commedia per "Cena di classe", e Francesca Comencini, vincitrice del Filming Italy Venice Women Power Award. Tra gli altri premiati Leo Gassmann, miglior attore protagonista per "Fuori la verità", Massimiliano Gallo, miglior esordio alla regia per "La salita", Matilde Gioli, miglior attrice protagonista per "Strike – Figli di un’era sbagliata", Maurizio Casagrande, miglior attore non protagonista per "Era", Emmanuelle Béart, cui sarà assegnato il Filming Italy European Women Power Award, Monica Guerritore, miglior attrice protagonista per "Anna", Sveva Alviti, vincitrice del Filming Italy Venice European Award, Alanah Bloor, miglior interprete di un personaggio in una serie tv per "Sandokan", e Martina Colombari, miglior attrice non protagonista per "Buen Camino". A guidare simbolicamente l’ottava edizione del Filming Italy Venice Award saranno Clara McGregor, attrice, produttrice e modella britannica, e la giovane Letizia Arnò, scelta come madrina. Figlia dell’attore Ewan McGregor, Clara McGregor ha costruito un percorso tra cinema, televisione e produzione, distinguendosi in titoli come "Ritorno al Bosco dei 100 Acri", "The Birthday Cake", "American Horror Story: NYC", "Bleeding Love" e "Running on Empty". Letizia Arnò è l'attrice protagonista femminile di "Buen Camino", ultimo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, e nel corso della sua attività ha lavorato anche con Gabriele Lavia, Nanni Moretti e Gabriele Muccino. Particolare rilievo avrà inoltre il riconoscimento a Irina Shayk, top model e attrice russa, alla quale sarà consegnato il Filming Italy Venice International Award. Numerosi i riconoscimenti speciali assegnati quest’anno. Pilar Fogliati riceverà il Premio Frecciarossa – Filming Italy Venice Award come miglior attrice protagonista per "Breve storia d’amore", mentre Carolina Crescentini sarà premiata, in collaborazione con Festina, come miglior attrice protagonista in un film drammatico per "Le cose non dette". A Claudia Tranchese andrà, in collaborazione con Elena Mirò, il premio come miglior attrice non protagonista per la serie tv "La Preside". Ilenia Pastorelli riceverà invece, in collaborazione con Leo Pizzo, il riconoscimento come miglior attrice protagonista in un film commedia per "Innamorarsi e altre pessime idee". Irene Maiorino sarà premiata con il Filming Italy Venice Award – Premio Speciale Donne del cinema italiano per "Quasi grazia", mentre a Cesare Hary andrà il Filming Italy Venice Award Young Generation, realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Sul fronte della produzione, il Filming Italy Producer Italian Award sarà assegnato ad Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer e Ceo Continental Europe di Fremantle, per "La grazia" di Paolo Sorrentino; a Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, per "Le città di pianura" di Francesco Sossai; a Giampaolo Letta, amministratore delegato e vicepresidente di Medusa Film, e a Benedetto Habib, produttore e partner di Indiana Production, per "Buen Camino" di Gennaro Nunziante. Lo stesso riconoscimento andrà a Marta Donzelli, fondatrice di Vivo Film, per "Le città di pianura". "Sono particolarmente felice di annunciare tutti i premiati di questa ottava edizione», ha dichiarato Tiziana Rocca, direttore generale e artistico del Filming Italy Award, sottolineando come il premio sia nato con l’obiettivo di celebrare «il talento, la creatività e il lavoro di grandi protagonisti del cinema e dell’audiovisivo italiano e internazionale". Rocca ha evidenziato in particolare l’attenzione riservata alle donne che lavorano davanti e dietro la macchina da presa, dalle attrici alle registe, dalle produttrici alle sceneggiatrici. "Il Filming Italy Venice Award vuole continuare a essere un luogo di incontro, confronto e valorizzazione del talento, con uno sguardo sempre attento alle nuove generazioni e, soprattutto, alle donne che stanno contribuendo a costruire il futuro dell’industria cinematografica e audiovisiva", ha aggiunto. Il premio sostiene infatti la lotta contro la violenza sulle donne ed è dedicato alle professioniste dell’industria cinematografica e audiovisiva. "Portare a Venezia un parterre così prestigioso e unico di ospiti, provenienti da mondi e culture diverse, è stato un grande sforzo produttivo, che rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e conferma la vocazione sempre più internazionale del Premio – ha sottolineato Tiziana Rocca – Ringrazio tutti gli artisti, i professionisti, i partner e le istituzioni che hanno reso possibile questa ottava edizione, in particolare la Biennale di Venezia, che ha sempre sostenuto il Premio e continua a farlo, e il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Alberto Barbera, per il continuo supporto e la sensibilità con cui accoglie ogni anno il nostro progetto, contribuendo a farlo crescere in prestigio e visibilità.Il Filming Italy Venice Award vuole continuare a essere un luogo di incontro, confronto e valorizzazione del talento, con uno sguardo sempre attento alle nuove generazioni e, soprattutto, alle donne che stanno contribuendo a costruire il futuro dell’industria cinematografica e audiovisiva”. Durante la cerimonia sarà consegnato anche, in collaborazione con Panalight, un riconoscimento al cortometraggio "Fiori cadono" di Ludovica Galletta, presentato da Women in Film, Television & Media Italia all’ultima edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Il film è stato apprezzato per la sensibilità della regia e per la capacità di affrontare i temi della memoria, del passaggio generazionale e delle trasformazioni familiari attraverso un linguaggio visivo definito elegante e curato. Rinnovata inoltre la collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile presieduto dal filosofo Vincenzo Pepe, per le tematiche legate alla salvaguardia ambientale. Main partner dell’ottava edizione è Intesa Sanpaolo, che conferma il proprio impegno a sostegno dell’industria audiovisiva italiana e della sua internazionalizzazione. Dal 2009 la banca affianca gli operatori del settore attraverso il Desk Media & Cultura e strumenti finanziari dedicati. Complessivamente, Intesa Sanpaolo ha erogato circa 4 miliardi di euro a sostegno delle imprese dell’audiovisivo, contribuendo alla realizzazione di oltre 750 opere tra film e serie televisive nazionali e internazionali e di 214 produzioni tra spot pubblicitari, factual e format televisivi. Tra gli official partner figurano inoltre Leo Pizzo, Festina ed Elena Mirò, che hanno legato i propri riconoscimenti rispettivamente al talento premiato con il premio speciale, a Carolina Crescentini e a Claudia Tranchese La manifestazione gode del patrocinio del Ministero del Turismo, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, di Anec, Anica, Sncci, Apa, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, Centro Sperimentale di Cinematografia, Agis e Italy for Movies, in collaborazione con Cinecittà e Sala Grande. La giuria di qualità riunisce numerosi esponenti dell’industria cinematografica italiana. Ne fanno parte Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema; Massimiliano Orfei, presidente di Piper Film; Giampaolo Letta, amministratore delegato e vicepresidente di Medusa Film; Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution; Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Maria Giuseppina Troccoli, presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission; Guglielmo Marchetti, Chairman & Ceo di Notorious Pictures; Federica Lucisano, amministratore delegato di Lucisano Media Group; Flavio Natalia, direttore di Sala Grande; Chiara Sbarigia, presidente Apa; Simone Gialdini, direttore generale ANEC; Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura; Manuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà, e Antonio Saccone, presidente di Cinecittà. Il Filming Italy Venice Award, giunto all’ottava edizione, è ormai parte del calendario della Mostra del Cinema di Venezia e premia ogni anno film, serie tv, talent e professionisti dell’industria italiana e internazionale che si sono distinti nel corso della stagione cinematografica. (di Paolo Martini)

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