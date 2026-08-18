Ferito con due colpi di pistola alla schiena a Messina, indagano i carabinieri

Un uomo è rstato ferito con due colpi di pistola ieri sera mentre si stava recando a casa nel villaggio di Zafferia a Messina. V.B., 31 anni, è stato portato al Policlinico dove è stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento. Lo scrive la Gazzetta del Sud. Sulla vicenda indagano i carabinieri che per tutta la notte hanno effettuato accertamenti, sentito persone e sono andati alla ricerca di filmati di sistemi di videosorveglianza della zona. Pare che l’uomo, un personaggio già noto alle forze dell’ordine, stava percorrendo la via comunale a Zafferia in sella ad una bicicletta. All’improvviso gli spari: gli sarebbero stati esplosi contro almeno sette colpi di pistola e due l’hanno raggiunto alla schiena. (ANSA).