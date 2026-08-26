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‘Fast & Furious’ su un’autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa

AdnKronos

‘Fast & Furious’ su un’autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa

Mer, 26/08/2026 - 13:53

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(Adnkronos) – Sembra una scena da film quella ripresa da video postati sui social: un pick up, continuando la sua corsa, si avvicina a pochi centimetri dalle porte posteriori di un camion, mentre i ladri prelevano la merce dal tir. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/08/Camion_ladri_egiziani_video-hd.mp4"—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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