‘Fast & Furious’ su un’autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa

(Adnkronos) – Sembra una scena da film quella ripresa da video postati sui social: un pick up, continuando la sua corsa, si avvicina a pochi centimetri dalle porte posteriori di un camion, mentre i ladri prelevano la merce dal tir.
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(Adnkronos) – Sembra una scena da film quella ripresa da video postati sui social: un pick up, continuando la sua corsa, si avvicina a pochi centimetri dalle porte posteriori di un camion, mentre i ladri prelevano la merce dal tir.