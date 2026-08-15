Caltanissetta. Ordinanza del sindaco: disposto divieto di utilizzo per uso potabile dell’acqua erogata nel punto di prelievo di via Don Minzoni 

CALTANISSETTA. A tutela della salute e della pubblica incolumità, il Sindaco di Caltanissetta ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone il divieto di utilizzo per usi potabili e alimentari dell’acqua erogata dal gestore del Servizio Idrico Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. nel punto di prelievo di via Don Minzoni n. 146 (utenza collegata al serbatoio Sant’Elia).

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del rapporto di prova n. 558/26 trasmesso dall’ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione). Le analisi effettuate sui campioni prelevati hanno evidenziato la presenza di contaminanti microbiologici in percentuale non conforme alla normativa vigente:

· Batteri coliformi: 15

· Escherichia coli: 1

· Enterococchi intestinali: 1

Si raccomanda alla cittadinanza:

Uso limitato dell’acqua di rete: L’acqua erogata nella zona interessata dal punto di prelievo e servite dal suddetto serbatoio non deve essere utilizzata per bere, per la preparazione o cottura di cibi e bevande, né per la lavatura di alimenti o l’igiene orale. Utilizzo di acqua imbottigliata: Si invita la popolazione interessata ad impiegare esclusivamente acqua minerale imbottigliata per tutti gli usi alimentari fino al ripristino delle regolari condizioni di potabilità. Il divieto rimarrà in vigore sino a nuova comunicazione ufficiale e all’esito favorevole dei successivi prelievi di controllo che attestino il rientro dei parametri nei limiti di legge.