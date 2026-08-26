Elezioni Fifa, Figc ritira sostegno a Infantino: “Al lavoro per un calcio fondato sul merito”

(Adnkronos) – La Figc ritira il sostegno a Gianni Infantino per le elezioni Fifa del 2027. "La Federazione Italiana Giuoco Calcio – si legge in una nota – ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Figc, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali". Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha spiegato: "Continueremo a lavorare al fianco della Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti". "La Figc ha ritirato il sostegno a Infantino per le elezioni Fifa? Personalmente avrei preso un po' più di tempo per questa decisione". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio Aic. Simonelli ha aggiunto: "Personalmente credo di essere amico di Infantino. Mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, per la prima volta un presidente della Fifa è venuto nella sede della Lega di Serie A a Milano e per questo gli sono grato". Il numero uno della Lega Calcio ha aggiunto: "Malagò mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto, mi limito a dire questo. Se mi aspettavo un passaggio collegiale? Sì, come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate".

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