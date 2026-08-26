Eclissi lunare del 28 agosto, nessun rischio per gli occhi: ecco quando e dove vederla

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L'eclissi lunare "non rappresenta alcun rischio per la vista. A differenza dell'eclissi solare, infatti, non espone gli occhi alla luce diretta del Sole. Durante un'eclissi lunare la Luna si oscura perché la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sulla superficie lunare. La parte di Luna che osserviamo continua comunque a riflettere la luce solare, ma guardarla a occhio nudo non comporta alcun rischio per gli occhi". Così all'Adnkronos Salute Domenico Schiano, oculista, ricercatore Unicamillus e responsabile Segmento Anteriore dell’Irccs-Fondazione Bietti, in vista dell’eclissi lunare del 28 agosto.

Il discorso è diverso per l’eclissi solare: "Osservare direttamente il Sole senza adeguate protezioni può provocare danni permanenti alla retina" spiega Schiano. Secondo l’esperto, la campagna di informazione sull’eclissi solare "ha contribuito a sensibilizzare la popolazione sui rischi. Nei Pronto soccorso – afferma – si sono registrati alcuni accessi, soprattutto da parte di persone che, per prudenza, hanno chiesto un controllo dopo aver accusato disturbi aspecifici. Non si sono però registrati problemi rilevanti". Le persone "erano abbastanza informate sui rischi, hanno utilizzato occhiali protettivi specifici e hanno prestato attenzione a tenere lontani i bambini", sottolinea Schiano.In caso di esposizione al Sole senza le necessarie protezioni, invece, "eventuali lesioni alla retina possono manifestarsi anche a distanza di tempo. Ma è importante ribadirlo: per l’eclissi lunare non c’è alcun rischio per la vista", conclude l’esperto.



Lo spettacolo si potrà osservare all'alba del 28 agosto, quando l'ombra della Terra coprirà il 90% del satellite che si colorerà di rosso. ﻿La fase parziale inizierà intorno alle 4:34, mentre il massimo è previsto attorno alle 6:12-6:13, quando la Luna sarà ormai molto bassa sull'orizzonte occidentale. Dall'Italia non sarà quindi possibile seguire l'intera evoluzione dell'eclissi fino alla fine, perché la Luna tramonterà mentre è ancora eclissata. L'eclissi sarà osservabile da tutta Italia, ma le condizioni saranno migliori nelle località del Centro-Sud, dove la Luna rimarrà sopra l'orizzonte più a lungo. Al Nord, invece, il tramonto della Luna arriverà prima rispetto al momento del massimo. Per godersi il fenomeno è fondamentale scegliere un luogo con orizzonte occidentale libero, senza palazzi, alberi o rilievi che possano nascondere la Luna quando sarà ormai molto bassa. Anche dalle città sarà possibile tentare l'osservazione, purché si disponga di una visuale sufficientemente aperta verso Ovest/Sud-Ovest. A Roma, ad esempio, il momento del massimo cadrà poco dopo le 6 e la Luna sarà a pochi gradi dall'orizzonte: sarà quindi particolarmente importante scegliere in anticipo un punto panoramico con visuale libera verso Ovest. Notte tra 27 e 28 agosto: la Luna attraversa progressivamente l'ombra della Terra. 4:34 circa: inizio della fase parziale. 6:12-6:13: massimo dell'eclissi, con oltre il 90% del disco lunare oscurato. Dopo le 6: la Luna sarà molto bassa sull'orizzonte e l'osservazione diventerà sempre più difficile. Poco dopo: la Luna tramonterà, prima che l'eclissi sia terminata in tutte le sue fasi. Per osservare l'eclissi non servono occhiali speciali né strumenti astronomici: è sufficiente guardare la Luna a occhio nudo. Un binocolo o un piccolo telescopio, naturalmente, possono rendere più evidenti i dettagli della superficie lunare e del bordo dell'ombra terrestre.

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