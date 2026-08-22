Salute

Ebola, ministero della Salute: “Negativo test caso sospetto in Trentino”

AdnKronos

Ebola, ministero della Salute: “Negativo test caso sospetto in Trentino”

Sab, 22/08/2026 - 11:23

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(Adnkronos) – “Il test per Ebola effettuato all'ospedale Sacco di Milano sui campioni prelevati in Trentino da una persona di ritorno da un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo è risultato negativo”. Così in una nota il ministero della Salute.  Il paziente, secondo quanto rilevato dalle autorità sanitarie locali, presentava sintomi. “Per questo è stato sottoposto al test. Il Ministero della Salute, attraverso il Dipartimento della Prevenzione, resta in contatto con i referenti territoriali e continua a monitorare l'evoluzione del quadro”, conclude la nota.  
—salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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