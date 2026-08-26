Delitto di Avetrana, 16 anni dalla morte di Sarah Scazzi: le condanne e la serie tv

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Sono passati 16 anni dalla scomparsa, dal sequestro e dall'omicidio di Sarah Scazzi. La 15enne di Avetrana, in provincia di Taranto, sparì nel primo pomeriggio del 26 agosto del 2010 dopo essere arrivata, proveniente dalla sua abitazione, nella casa della zia Cosima Serrano e della figlia di quest'ultima Sabrina Misseri. Doveva andare al mare con la cugina. Il corpo venne trovato in un pozzo di campagna nella notte tra il 6 e il 7 ottobre successivi. Secondo quanto accertato era stata strangolata. Nel 2017 la Corte di Cassazione ha confermato per le due donne le condanne all'ergastolo per concorso in sequestro di persona e omicidio volontario comminate nei primi due gradi di giudizio. Michele Misseri, rispettivamente marito e padre di Cosima e Sabrina e zio della vittima, è stato condannato a 8 anni per occultamento di cadavere. L'uomo è uscito dal carcere l'11 febbraio del 2024. Il caso Scazzi è stato al centro di una miniserie televisiva intitolata 'Qui non è Hollywood' diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Matteo Rovere, pubblicata in Italia sulla piattaforma Disney+. La vicenda, un dramma familiare molto intricato, ha tenuto banco per anni su giornali e soprattutto nei programmi televisivi che si occupano di cronaca, per i suoi continui colpi di scena e la grande esposizione dei protagonisti.

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