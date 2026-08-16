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Coppa Italia, oggi Lazio-Mantova – Diretta

AdnKronos

Coppa Italia, oggi Lazio-Mantova – Diretta

Dom, 16/08/2026 - 20:31

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(Adnkronos) – Inizia la stagione della Lazio. Oggi, domenica 16 agosto, i biancocelesti scendono in campo nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova – in diretta tv e streaming, in chiaro. Si tratta quindi del primo impegno ufficiale per la squadra di Gattuso, che ha sostituito Maurizio Sarri sulla panchina laziale e accolto Davide Frattesi dall'Inter.   Il prossimo weekend poi l'atteso esordio in campionato, dove la Lazio sfiderà il Bologna nella prima giornata di Serie A. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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