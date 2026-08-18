Cina, terremoto di magnitudo 5.6: colpita provincia del Qinghai

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito, in Cina, la prefettura di Haixi nella provincia del Qinghai, nella parte Nord-occidentale del Paese. La scossa alle 5 e 36 (ora di Pechino, le 23 e 36 in Italia), indica il China Earthquake Networks Center (Cenc). Il sisma ha avuto una profondità di 10 km, ha fatto sapere il centro.

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