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Cina, terremoto di magnitudo 5.6: colpita provincia del Qinghai

AdnKronos

Cina, terremoto di magnitudo 5.6: colpita provincia del Qinghai

Mer, 19/08/2026 - 01:10

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito, in Cina, la prefettura di Haixi nella provincia del Qinghai, nella parte Nord-occidentale del Paese. La scossa alle 5 e 36 (ora di Pechino, le 23 e 36 in Italia), indica il China Earthquake Networks Center (Cenc). Il sisma ha avuto una profondità di 10 km, ha fatto sapere il centro. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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