Castellammare di Stabia, 75enne trovata morta sul balcone: il corpo parzialmente carbonizzato

(Adnkronos) – Una donna di 75 anni è stata trovata morta sul balcone di casa a Castellammare di Stabia. I carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco nell'appartamento di via Vittorio Veneto trovando il corpo senza vita dell'anziana parzialmente carbonizzato, accanto a una bombola di gas. Indagini sono in corso per capire la dinamica dei fatti. Non si esclude un ritorno di fiamma della bombola.

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