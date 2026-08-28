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Castellammare di Stabia, 75enne trovata morta sul balcone: il corpo parzialmente carbonizzato

AdnKronos

Castellammare di Stabia, 75enne trovata morta sul balcone: il corpo parzialmente carbonizzato

Ven, 28/08/2026 - 19:16

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(Adnkronos) – Una donna di 75 anni è stata trovata morta sul balcone di casa a Castellammare di Stabia. I carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco nell'appartamento di via Vittorio Veneto trovando il corpo senza vita dell'anziana parzialmente carbonizzato, accanto a una bombola di gas. Indagini sono in corso per capire la dinamica dei fatti. Non si esclude un ritorno di fiamma della bombola. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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