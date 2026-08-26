Carburanti, sconto sulle accise prorogato fino al 5 settembre. Una misura da circa 130 milioni di euro

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise del gasolio che era in scadenza oggi, mercoledì 26 agosto. La misura vale circa 130 milioni di euro come si apprende da fonti governative. Il Cdm a Palazzo Chigi, durato circa dieci minuti, ha dato il via libera anche al decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto dl Ex Ilva. La corsa dei prezzi dei carburanti non sembra volersi fermare. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' ieri lungo la rete stradale nazionale era pari a 2,015 €/l per la benzina e 2,136 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self era di 2,091 €/l per la benzina e 2,207 €/l per il gasolio.

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