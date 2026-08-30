Caltanissetta. Il nisseno Alessandro Limentato brilla alla Maratona di Sydney, Valeria Vecchio tra le migliori italiane

Una notte di fine agosto che aggiunge un piccolo tassello nella storia dello sport nisseno. Nella notte fra sabato 29 e domenica 30 agosto, dall’altra parte del pianeta, due cuori legati a doppio filo con la nostra terra hanno sventolato con orgoglio il tricolore — e un pizzico di stendardo nisseno — sul traguardo di una delle gare podistiche più affascinanti e ardue del globo: la Maratona di Sydney.

A firmare un’impresa eccezionale è stato Alessandro Limentato, 32 anni, originario di Caltanissetta, capace di domare un tracciato notoriamente tra i più ostici ed esigenti del circuito delle World Marathon Majors. Alessandro ha tagliato il traguardo con un tempo straordinario: 2 ore, 45 minuti e 56 secondi. Un crono da atleta di primissimo livello che gli ha permesso di frantumare abbondantemente il “muro” delle tre ore, vero e proprio sacro graal per ogni maratoneta.

I numeri della sua prestazione parlano da soli: su ben 36.296 partecipanti arrivati da ogni angolo del pianeta, il runner nisseno ha conquistato un incredibile 336° posto assoluto, risultando straordinariamente il secondo italiano più veloce in assoluto a varcare la linea del traguardo australiano.

Ma la festa in casa nissena è doppia. A condividere l’asfalto, la fatica e la gloria della 42 km australiana c’era infatti anche la sua compagna, Valeria Vecchio. Originaria della vicina San Cataldo ma con un percorso di studi superiori svolto proprio a Caltanissetta. Valeria ha portato a termine una gara solida e determinata, piazzandosi al settimo posto tra tutte le atlete italiane in gara, confermando la qualità eccezionale della spedizione “nostrana”.

Alessandro e Valeria vivono da diversi anni a Torino per ragioni di lavoro, ma la distanza geografica non ha mai scalfito il profondo legame che li unisce al territorio d’origine.

Vedere due ragazzi cresciuti tra le nostre strade imporsi con tale determinazione su un palcoscenico globale di questo livello è la dimostrazione che con il sacrificio, la disciplina e la passione nessun traguardo è davvero precluso.

Ad Alessandro e Valeria vanno i più sentiti complimenti da parte di tutta la comunità nissena: due splendidi ambasciatori di determinazione e talento nel mondo.