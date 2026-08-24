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Barletta, fa il bagno in mare di sera e ha un malore in acqua: morto 69enne

AdnKronos

Barletta, fa il bagno in mare di sera e ha un malore in acqua: morto 69enne

Lun, 24/08/2026 - 11:17

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(Adnkronos) –
Aveva 69 anni ed aveva l'abitudine di fare il bagno alle 20 l'uomo, G.S., deceduto ieri sera a Barletta dopo aver avvertito un malore subito dopo essere entrato in acqua sulla spiaggia del Lungomare di Ponente, nella città della Disfida. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto.  Subito dopo è arrivato anche il personale del 118 ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. L'uomo era di Barletta.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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