Alcaraz ritorna in campo con… Serena Williams: ecco quando gioca in doppio

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Quando gioca Carlos Alcaraz agli Us Open? Cresce l'attesa per vedere in campo il tennista spagnolo, al rientro dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a quattro mesi di stop, saltando il Roland Garros e Wimbledon. Alcaraz, che a New York non potrà incrociare Jannik Sinner, fermato da un problema fisico al ginocchio per cui già aveva saltato il Masters 1000 di Cincinnati, partirà però con il torneo di doppio misto, che giocherà in coppia con Serena Williams. Un vero e proprio dream team quello formato dall'ex numero 1, oggi scivolato al terzo posto del ranking Atp, e dalla Regina, ritornata in campo dopo il ritiro lo scorso luglio. Il primo match della coppia è in programma martedì 25 agosto, alle 20 ora italiana, quando a New York saranno le 14. Ancora non si conoscono i nomi degli avversari al primo turno del tabellone del torneo di doppio misto, ma l'attesa è tanta per vedere in campo insieme Alcaraz e Williams.

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