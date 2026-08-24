A Latina tornano i Pediatric Simulation Games, oltre 300 specializzandi in sfida per gestione dell’emergenza

(Adnkronos) – Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, tornano anche quest’anno a Latina, dal 2 al 5 settembre, i Pediatric Simulation Games, “la più importante competizione internazionale per la gestione delle emergenze pediatriche aperta agli specializzandi in pediatria, con l’obiettivo di acquisire e consolidare conoscenze e competenze aggiornate nella medicina d'emergenza pediatrica attraverso una competizione sana e formativa, di alto profilo tecnico e scientifico”, riporta una nota. La rassegna, ideata da Riccardo Lubrano, direttore della Pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e professore all’Università Sapienza di Roma, quest’anno, nell’ottava edizione, ospiterà 41 squadre in gara e oltre 300 partecipanti, provenienti dagli Atenei di tutta Italia e dalle Università di Francia, Portogallo, Spagna e Ungheria. Lo spirito dei Giochi, organizzati con il supporto della Asl di Latina, è riassunto nel motto ‘Learn to Play, Play to Learn’ (Impara per giocare, gioca per imparare), si legge nella nota. Prima della manifestazione, tutte le squadre seguono un programma di preparazione intensivo. Durante la kermesse, l'apprendimento prosegue attraverso una competizione amichevole ad alto livello tecnico, basata su complessi scenari clinici e debriefing formativi strutturati. Il ventaglio delle oltre 30 emergenze in cui operare e ‘sfidarsi’ comprende: l’arresto cardiaco, l’insufficienza respiratoria, la polmonite, l’ostruzione delle alte vie aeree, lo shock settico, il trauma cranico e le malattie rare in pronto soccorso. Come nelle scorse edizioni, “l'evento vede la partecipazione attiva di autorevoli giudici e formatori tra i più eminenti esperti in medicina d'emergenza pediatrica, che guidano i partecipanti verso i comportamenti clinici più efficaci. In giuria quest’anno ci saranno medici provenienti da alcuni dei più importanti ospedali pediatrici al mondo, come il Boston Children's Hospital, lo Stollery Children's Hospital di Edmonton, lo Stanford University e il Children Hospital of Philadelphia”. Teatro delle ‘Olimpiadi della Pediatria d’emergenza’ sarà l’Istituto di istruzione superiore San Benedetto-Einaudi-Mattei di Latina.

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