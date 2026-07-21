Usa, Pentagono: “Servono subito 80 miliardi per la guerra contro l’Iran”

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Il Pentagono chiede 80 miliardi di dollari al Congresso per la guerra che gli Stati Uniti stanno conducendo contro l'Iran e che è già costata 37,5 miliardi. Pete Hegseth, segretario alla Difesa, si presenta oggi davanti ai membri dell'Appropriations Committee del Senato insieme al generale Dan Caine, capo dello Stato maggioer congiunto. Gli 80 miliardi, dice Hegseth, sono essenziali. Gli Stati Uniti vivono un "momento in cui non possiamo permetterci l'inazione", una prospettiva concreta "se non effettuiamo subito investimenti cruciali in tecnologia, calcolo, intelligenza artificiale, spazio". I finanziamenti supplementari sono necessari per "sostenere la nostra prontezza militare al fine di soddisfare le nuove esigenze di quest'anno e accelerare le capacità critiche per sostituire e potenziare quelle che abbiamo utilizzato". Servono nuove armi e bisogna intervenire per ripristinare le scorte dopo gli ultimi mesi di conflitto.

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