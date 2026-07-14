Uomo trovato in possesso di 2,3 kg di eroina al casello autostradale di Catania-San Gregorio, arrestato

CATANIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un soggetto risultato in possesso di circa 2,3 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina. In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un veicolo presso il locale casello autostradale di Catania-San Gregorio direzione Catania.

Al momento del controllo, il conducente, un uomo di 55 anni di origine gelese, ha mostrato segni di nervosismo, motivo che ha insospettito i finanzieri tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo. Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire, in un “vano nascosto” ricavato all’interno di un’intercapedine del paraurti posteriore dell’autoveicolo, 4 panetti di sostanza granulosa di colore marrone e con il tipico odore pungente e acre dell’eroina, come di fatto confermato dalle analisi speditive effettuate tramite narcotest, per un peso complessivo di circa 2,3 chilogrammi.

Alla luce di tale ritrovamento, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva, i militari hanno proceduto al sequestro di iniziativa del narcotico nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

La droga, equivalente a 20-25.000 dosi, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 400/500 mila euro. In esito all’attività di iniziativa svolta dalla Guardia di Finanza di Catania, il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il sequestro e l’arresto disponendo altresì di condurre il responsabile del reato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza di Catania.

– Foto ufficio stampa GDF –

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