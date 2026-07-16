Totò Di Marco torna alla Sancataldese: sarà vice allenatore della prima squadra e tecnico dell’Under 19

La Sancataldese riabbraccia orgogliosamente nel proprio team Salvatore “Totò” Di Marco, una vera e propria leggenda verdeamaranto.

Il già capitano verdeamaranto, uomo simbolo della Sancataldese per tanti anni, leader indiscusso di ben due promozioni in Serie D, torna a casa per entrare nello staff di mister Davide Boncore con il ruolo di vice allenatore.

Sarà inoltre l’allenatore della formazione Juniores Under 19. Incarichi importanti per una figura e un uomo importante. Ancora una volta, Di Marco, che nelle ultime stagioni ha militato nel Serradufalco Calcio in Promozione, metterà il suo cuore, la sua grinta e le sue competenze al servizio del club verdeamaranto del quale, fin qui, ha scritto pagine di storia indimenticabili.