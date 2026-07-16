San Cataldo. Presentata interrogazione consiliare da “Riprendiamoci la Città” sulla via Leonardo Sciascia

SAN CATALDO. Il Gruppo consiliare di “Riprendiamoci la Città” rompe il silenzio. Lo fa foto alla mano parlando di transenne arrugginite, cartelli “lavori in corso” sbiaditi dal sole. E buche che diventano voragini. “E intanto – ha rilevato il consigliere Giampiero Modaffari – gli imprenditori chiudono, i camion non passano e i cittadini rischiano la vota ogni giorno”.

Il riferimento è alla via Leonardo Sciascia. “Per 4 anni abbiamo aspettato. Fiduciosi. Pazienti. Convinti che le istituzioni funzionassero. Eravamo in troppi a illuderci. Oggi presentiamo un’interrogazione consiliare che non lascia scampo” ha sottolineato il gruppo consiliare che, nell’interrogazione prodotta, ha chiesto all’amministrazione comunale: Cronoprogramma vincolante entro 30 giorni, trasparenza totale sui fondi stanziati e mai spesi, Tavolo tecnico con imprenditori e residenti, Ristoro per le aziende danneggiate

Secondo il gruppo consiliare “Riprendiamoci la Città”, in definitiva, “Non è carenza di fondi, ma di volontà”.