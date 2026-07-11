Talento, sacrificio e successo: il nisseno Salvatore Infurna firma con l’Arts Ballet Theatre of Florida

Esistono sogni che non si possono spiegare, ma solo vivere. Per Salvatore Infurna, giovane talento di Caltanissetta, quel sogno oggi ha i colori della gloria internazionale. Dopo anni di dedizione assoluta, Salvatore si è ufficialmente diplomato come ballerino professionista presso la prestigiosa Elmhurst Ballet School di Birmingham, un’eccellenza mondiale che opera in stretta sinergia con il Birmingham Royal Ballet.

​Un Percorso di Sacrifici Indescrivibili

​Dietro la grazia di ogni movimento si cela una determinazione incrollabile. Il percorso di Salvatore è stato costellato di sfide che la sua famiglia definisce “impossibili da descrivere”: anni di lontananza, studio instancabile e una disciplina ferrea.

​Il Richiamo dell’America: Nel Tempio del Metodo Vaganova



​Dopo aver concluso il percorso in Inghilterra e aver affrontato audizioni nelle principali capitali europee — tra cui Repubblica Ceca, Bruxelles, Estonia, Bulgaria e Inghilterra— il destino di Salvatore ha preso la rotta dell’oceano.

​Il giovane talento siciliano è stato scelto personalmente dal celebre Maestro Vladimir Issaev per entrare a far parte dell’Arts Ballet Theatre of Florida, a Miami Beach. Si tratta di un ingresso in uno dei “templi” della danza russa negli Stati Uniti, una compagnia nota per il rigore nell’insegnamento del metodo Vaganova, riconosciuto come il più difficile e completo al mondo.



​”Salvatore è stato scelto da una delle figure più autorevoli della danza mondiale, un riconoscimento che lo proietta direttamente nel panorama professionistico americano.”

​L’Amore di una Madre e l’Orgoglio di una Città

​Mentre Salvatore prepara le valigie per la Florida, l’emozione più profonda resta quella di casa. Una madre che ha visto il proprio figlio lottare per ogni centimetro di palcoscenico e che oggi, con gli occhi lucidi di gioia, pronuncia una promessa che accorcia ogni distanza: “Il mio cuore lo seguirà sempre”.

​Caltanissetta e Marianopoli celebrano oggi il suo giovane campione. Un ragazzo che, con coraggio e sudore, ha dimostrato che partendo dal cuore della Sicilia nessun orizzonte è troppo lontano per chi ha ali fatte di talento e sacrificio.