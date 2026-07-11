Il 13 luglio Nordio a Palermo per svelamento della Croma di Falcone

– Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lunedì 13 luglio sarà al Museo del Presente “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Palermo per la Cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie e collega Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. Il Guardasigilli prenderà parte all’evento, previsto alle 17, insieme al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle Autorità civili, militari e religiose e ai familiari delle vittime della strage di Capaci.

L’autovettura, custodita per 14 anni nella teca di vetro sulla Piazza d’Armi della Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, è stata ceduta temporaneamente alla Fondazione Falcone nell’ambito di un progetto per valorizzare e tramandare la memoria delle vittime delle stragi mafiose. A testimonianza del legame della Croma con la Penitenziaria, il dispositivo di sicurezza per l’evento verrà garantito dal Gruppo operativo mobile del Corpo.

L’autovettura, Nella mattinata del 13 luglio, verrà trasferita dalla Caserma “Ciro Scianna” di Palermo fino a Palazzo Jung, al Museo del Presente. Un vero e proprio “itinerario della memoria” lungo circa 13 chilometri, per il quale il GOM impiegherà un dispositivo dinamico composto da 7 autovetture di servizio e 2 motocicli di scorta, con personale specializzato nel monitoraggio dello spazio aereo mediante sistemi anti-drone e operatori dedicati alla documentazione video di polizia