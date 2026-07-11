Nel catanese, insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia: feriti il padre e la nipote

Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contasti pregressi, uno di loro ha colpito l’altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito.

Il padre dei due fratelli, di 89 anni, ha riportato delle ferite al volto procurategli dal figlio 63enne ed è ricoverato con la prognosi riservata all’ospedale di Giarre, ma non è ritenuto in pericolo di vita. Ha riportato lievi ferite alla mani la figlia della vittima. Nonno e nipote erano intervenuti per disarmare l’omicida. Giovan Battista Guarrera, intanto, è stato arrestato da carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre per omicidio volontario e per lesioni gravi.

La vittima, Lino Guarrera, aveva 61 anni, mentre il fratello, Giovanni, ha 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due, che avevano una rivendita di pesce nel lungomare Pantano di Riposto, avevano dei contrasti pregressi. E stamattina, nella loro attività, avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata.

Giovanni Guarrera avrebbe impugnato una mannaia, utilizzata nella pescheria, e avrebbe colpito il fratello che ha tentato di fuggire alla sua furia correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito ancora.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre che hanno bloccato Giovanni Guarrera, portandolo in caserma in attesa dell’arrivo del sostituto procuratore di turno di Catania. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma è deceduto.