L. elettorale. Vannacci: “Futuro Nazionale si batte per riportare le preferenze. Siamo gli unici che vogliono ridare la sovranità al popolo”

“L’unica forza politica che si sta battendo strenuamente per riportare le preferenze nella legge elettorale è Futuro Nazionale, siamo gli unici che vogliono ridare la sovranità al popolo”. Lo dichiara l’europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci all’inizio del suo comizio a Genova.

“Vogliamo ridare la sovranità a chi la ha in base alla nostra Costituzione, in una democrazia la sovranità appartiene al popolo, se il 50% degli italiani oggi non va a votare è anche per questo – commenta Vannacci – ma chi me lo fa fare di andare a votare se poi il mio rappresentante al Parlamento lo scelgono le segreterie di partito? A chi dice che con le preferenze si alimenta il voto di scambio, rispondo che oggi è facilissimo alimentare il voto di scambio, mi presento dal segretario di partito con un paio di milioni su tavolo e vengo eletto, mi presento dal segretario di partito proponendogli una collaborazione con una serie di giornali e vengo inserito in un listino bloccato. Non parliamo di voto di scambio. Le preferenze sono l’unico provvedimento che restituirebbe la dignità al Parlamento”.