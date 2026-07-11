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L. elettorale. Vannacci: “Futuro Nazionale si batte per riportare le preferenze. Siamo gli unici che vogliono ridare la sovranità al popolo”

Redazione

L. elettorale. Vannacci: “Futuro Nazionale si batte per riportare le preferenze. Siamo gli unici che vogliono ridare la sovranità al popolo”

Sab, 11/07/2026 - 19:02

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“L’unica forza politica che si sta battendo strenuamente per riportare le preferenze nella legge elettorale è Futuro Nazionale, siamo gli unici che vogliono ridare la sovranità al popolo”. Lo dichiara l’europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci all’inizio del suo comizio a Genova.

“Vogliamo ridare la sovranità a chi la ha in base alla nostra Costituzione, in una democrazia la sovranità appartiene al popolo, se il 50% degli italiani oggi non va a votare è anche per questo – commenta Vannacci – ma chi me lo fa fare di andare a votare se poi il mio rappresentante al Parlamento lo scelgono le segreterie di partito? A chi dice che con le preferenze si alimenta il voto di scambio, rispondo che oggi è facilissimo alimentare il voto di scambio, mi presento dal segretario di partito con un paio di milioni su tavolo e vengo eletto, mi presento dal segretario di partito proponendogli una collaborazione con una serie di giornali e vengo inserito in un listino bloccato. Non parliamo di voto di scambio. Le preferenze sono l’unico provvedimento che restituirebbe la dignità al Parlamento”.

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