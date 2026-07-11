Sicilia, aggredisce carabinieri nel pronto soccorso

I Carabinieri della Stazione di Avola, in provincia di Siracusa, hanno arrestato in flagranza di reato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un 40enne con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.Giovedì sera, i Carabinieri della Stazione di Avola e dell’Aliquota Radiomobile di Noto sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Di Maria” a seguito della richiesta del personale sanitario che segnalava un soggetto che disturbava insistendo con veemenza per entrare nella stanza dove veniva visitata la figlia, rimasta poco prima coinvolta in un sinistro stradale. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo dava in escandescenze aggredendoli fisicamente e verbalmente per poi essere bloccato e tratto in arresto.