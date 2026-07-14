Sutera. A Palazzo d’Orleans il sindaco Salamone ha incontrato Salvatore Sammartano e l’assessore Ingala per discutere alcune criticità del territorio

SUTERA. A Palermo, presso Palazzo d’Orléans, il Sindaco, avv. Carmelo Salamone, ha incontrato il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana, dott. Salvatore Sammartano, per fare il punto sulle numerose criticità legate al dissesto idrogeologico e, in particolare, sulla via San Giuseppe, con l’obiettivo di garantire la piena tutela dei cittadini che si trovano ancora fuori dalle proprie abitazioni.

L’incontro è stato richiesto per mantenere alta l’attenzione della Regione su una situazione che rappresenta una priorità per l’Amministrazione comunale e per l’intera comunità. Un sentito ringraziamento va all’On. Giancarlo Cancelleri per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti del territorio suterese.

Nel pomeriggio, il Sindaco ha inoltre incontrato l’Assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, dott.ssa Elisa Ingala, con la quale ha affrontato le principali criticità che interessano i piccoli Comuni. Al centro del confronto vi sono state le difficoltà amministrative e finanziarie degli enti locali, la necessità di rafforzare gli strumenti di sostegno alle amministrazioni comunali e l’individuazione di nuove opportunità per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini.

Agli incontri per il Comune di Sutera era presente l’ingegnere Giuseppe Paolo Carruba. L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni regionali, lavorando con determinazione per tutelare gli interessi della comunità e trasformare il confronto istituzionale in risultati concreti.