Sicurezza alimentare in estate: come conservare i cibi ed evitare rischi

L’estate porta con sé sole, vacanze e pranzi all’aperto, ma anche un’insidia per la nostra salute: il caldo. Durante i mesi estivi, le alte temperature favoriscono la proliferazione di batteri e microrganismi che possono contaminare i cibi, aumentando il rischio di tossinfezioni alimentari. Per questo motivo, è fondamentale prestare attenzione non solo alla scelta dei prodotti, ma anche al loro trasporto, alla conservazione e alla preparazione. La sicurezza alimentare non dipende solo dai controlli della filiera produttiva, ma anche dai comportamenti che adottiamo ogni giorno a casa. Basta un piccolo errore o un’interruzione della catena del freddo per compromettere la qualità di un alimento sicuro.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno milioni di persone contraggono malattie trasmesse da alimenti che potrebbero essere facilmente evitate con semplici regole di igiene.

I 5 Pilastri della Sicurezza

L’OMS ha individuato cinque regole d’oro per ridurre drasticamente il rischio di contaminazione batterica a tavola. Ecco come metterle in pratica durante la stagione calda:

1. Scegliere Alimenti Sicuri e Controllare il Packaging

Al momento della spesa, verifica sempre la data di scadenza e l’integrità delle confezioni. Evita tassativamente:

Confezioni gonfie, ammaccate o aperte.

Prodotti refrigerati o surgelati che presentano brina eccessiva (segno di uno sbalzo termico).

2. Mantenere la Catena del Freddo

I prodotti da frigo e i surgelati dovrebbero essere gli ultimi a essere messi nel carrello.

Il trasporto: Utilizza sempre borse termiche con ghiaccioli per il tragitto dal supermercato a casa.

Utilizza sempre borse termiche con ghiaccioli per il tragitto dal supermercato a casa. In frigorifero: Imposta la temperatura interna a circa 4 °C, non sovraccaricare i ripiani (per permettere all’aria di circolare) e non lasciare mai i cibi cotti a temperatura ambiente per più di due ore.

3. Curare l’Igiene di Mani e Superfici

Il lavaggio delle mani prima di toccare il cibo è la prima barriera protettiva. Inoltre, è fondamentale:

Pulire regolarmente utensili, taglieri e il frigorifero stesso.

Cambiare spesso spugne e canovacci.

Lavare accuratamente sotto acqua corrente frutta e verdura, specialmente se da consumare crude.

4. Cuocere i Cibi in Modo Corretto

Il calore è il nemico numero uno dei batteri. Una cottura completa ed uniforme elimina la maggior parte dei microrganismi pericolosi. Assicurati che carne, pollame e preparati (come gli hamburger) siano ben cotti anche al cuore.

5. Evitare la Contaminazione Crociata (Separare Crudo e Cotto)

Non mettere mai in contatto alimenti crudi (carne, pesce, uova) con cibi pronti al consumo. Usa taglieri e utensili diversiper i prodotti crudi e per quelli cotti, evitando che i liquidi dei primi gocciolino su altri alimenti.

Focus: Come Conservare gli Alimenti dopo l’Apertura

Un errore molto comune riguarda la gestione dei prodotti confezionati dopo che sono stati aperti. Conserve come tonno, sgombro, sardine o passate di pomodoro, una volta aperte, non vanno mai lasciate nella loro lattina originale.

📌 Il consiglio in più: Trasferisci gli avanzi in contenitori idonei per alimenti (vetro o plastica ermetica), conservali in frigorifero e consumali entro 2-3 giorni, seguendo le indicazioni in etichetta. Lo stesso rigore vale per i prodotti a base di carne o latte.

Piccoli Gesti per un’Estate in salute

La prevenzione a tavola è alla portata di tutti. Bastano pochi e semplici accorgimenti quotidiani nella conservazione e nella manipolazione dei cibi per proteggere la salute della tua famiglia e goderti l’estate in totale serenità.

Per approfondire le buone pratiche di acquisto e conservazione, puoi consultare la guida ufficiale dellaRegione Piemonte sui rischi alimentari