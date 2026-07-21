Salute

Sicilia nella morsa del caldo, tre città ancora da bollino rosso

Redazione

Sicilia nella morsa del caldo, tre città ancora da bollino rosso

Mar, 21/07/2026 - 21:00

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PALERMO (ITALPRESS) – Caldo ancora intenso e rischio incendi elevato domani in Sicilia. Il nuovo avviso della Protezione civile regionale indica il livello 3 (bollino rosso) per le ondate di calore a Palermo, Catania e Messina, con temperature massime percepite rispettivamente fra i 38 e i 39 gradi. Resta alta anche l’allerta incendi in tutte le province dell’Isola.

Il bollettino prevede precipitazioni assenti, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali e temperature massime in calo, ma ancora su valori elevati o molto elevati.

Per giovedì 23 luglio il rischio caldo dovrebbe scendere al livello 1 a Catania e Messina, mentre Palermo resterà al livello 3, con una temperatura massima percepita di 38 gradi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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