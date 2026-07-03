Sicilia, Marano: “Mettere la ‘manovrina’ in freezer è una chiara incapacità di governare”

Il governatore ‘congela’ la Manovrina fino a settembre ed e’ polemica. “Il rinvio a settembre delle variazioni di bilancio deciso dal governo Schifani e’ l’ennesima dimostrazione della paralisi di una maggioranza logorata dalle proprie beghe interne e dall’incapacita’ di governare la Sicilia”, afferma la capogruppo di Controcorrente all’Assemblea regionale siciliana, Jose Marano. “Mettere la ‘manovrina’ in freezer non e’ una scelta tecnica – prosegue – ma una chiara incapacita’ di governare la Sicilia, a seguito del caos che regna sovrano all’interno del centro destra, preferendo la paralisi dell’attivita’ legislativa piuttosto che alle urgenze dei siciliani”. Il gruppo parlamentare di Controcorrente avverte: “Non faremo sconti a nessuno. Questa pausa estiva non serve a migliorare le norme, ma e’ l’anticamera di tatticismi di basso profilo. Non permetteremo che il tempo guadagnato venga utilizzato per intessere trame sotto banco, distribuire marchette elettorali mascherate da provvedimenti urgenti per tentare di calmierare i bollenti animi estivi dei deputati della maggioranza. Vigileremo ogni singolo minuto da qui a settembre. Il nostro gruppo non restera’ a guardare mentre si consumano accordi al buio. Se pensano di poter gestire il bilancio della Regione come un banchetto privato per placare gli appetiti dei singoli partiti, hanno fatto male i conti”. (AGI)