Province, Figuccia: “Pronto il ddl per ripristinare il voto diretto. Restituiamo voce al territorio e competenze ai cittadini”

Palermo – Tornare all’elezione diretta per restituire dignità democratica ai territori, garantire una reale rappresentatività e dare risposte concrete alle comunità locali. Con questo obiettivo Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, annuncia la presentazione di un disegno di legge per il ripristino dell’elezione diretta dei vertici delle ex Province, sollecitandone l’immediata calendarizzazione in Aula.“Ho deciso di ripresentare e chiedere con forza la trattazione di un disegno di legge che avevo già depositato negli anni scorsi – spiega Figuccia -. È un atto di responsabilità verso i cittadini siciliani. Dobbiamo restituire la voce al territorio e tornare all’elezione diretta, che rappresenta la massima garanzia di democrazia. È l’unico modo per ridare piena competenza e stabilità a degli enti che sono fondamentali per la gestione del quotidiano”.Secondo l’esponente della Lega, la centralità delle Province si riflette direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, in particolare su alcuni settori chiave. “Le Province – aggiunge il deputato questore – devono tornare a esercitare un ruolo di primo piano nel supporto alle attività per le scuole, nella gestione e nel potenziamento della viabilità provinciale, e su un tema di fondamentale importanza sociale come l’assistenza ai disabili. Servono amministratori scelti dal popolo, dotati di pieni poteri e risorse adeguate, per affrontare queste priorità. Non possiamo più permetterci vuoti decisionali: la Sicilia ha bisogno di istituzioni vicine alla gente e pienamente operative”.