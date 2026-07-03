Un traguardo storico per la comunità: per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Mussomeli c’è l’iscrizione nell’Elenco Territoriale della Regione Siciliana.

MUSSOMELI – Con Decreto n. 611 del 2 luglio 2026 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Mussomeli è stato ufficialmente iscritto nell’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana. Si tratta di un riconoscimento di grande valore istituzionale che attesta il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale e consente al Gruppo Comunale di operare con pieno titolo all’interno del sistema regionale di protezione civile, rafforzando la capacità di prevenzione, assistenza e intervento a beneficio della comunità. L’iter amministrativo che ha portato a questo prestigioso traguardo è stato avviato insieme all’allora Assessore Michele Spoto e successivamente portato a compimento con l’Assessore Salvatore Castiglione, a testimonianza di un percorso condiviso e orientato esclusivamente all’interesse della collettività. Il risultato rappresenta il frutto del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianluca Nigrelli, in continuità con la precedente Amministrazione guidata da Giuseppe Catania, e dell’impegno costante dei volontari che, con spirito di servizio, professionalità e senso di responsabilità, hanno contribuito alla costituzione e alla crescita del Gruppo Comunale. L’iscrizione all’Elenco Territoriale rappresenta inoltre l’avvio di una nuova fase di sviluppo. Nelle prossime settimane saranno infatti attivati i percorsi di formazione destinati ai volontari, fondamentali per garantire una preparazione sempre più qualificata e un’efficace capacità di intervento nelle diverse situazioni di emergenza. Contestualmente, il Gruppo Comunale sarà dotato del suo primo importante mezzo operativo: una mini ruspa, già in fase di consegna in questi giorni, che costituirà una preziosa risorsa per le attività di protezione civile e per gli interventi a supporto del territorio. L’iscrizione nell’Elenco Territoriale non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso di crescita e consolidamento della Protezione Civile di Mussomeli, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente, organizzato e vicino alle esigenze della popolazione.