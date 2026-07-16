Serradifalco. Il presidente del consiglio Daniele Territo segnala: “persistenti esalazioni maleodoranti provenienti dall’area della Riserva Lago Soprano”

SERRADIFALCO. Segnalazione di persistenti esalazioni maleodoranti provenienti dall’area della Riserva Naturale Orientata Lago Soprano di Serradifalco – Richiesta di accertamenti. E’ quella che il presidente del consiglio Daniele Territo ha inviato al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Ente gestore della Riserva Naturale Orientata “Lago Soprano di Serradifalco”, all’ARPA Sicilia e Dipartimento Provinciale di Caltanissetta e, per conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Serradifalco

Nella richiesta Territo, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Serradifalco, ha inteso portare all’attenzione circa numerose segnalazioni pervenute da cittadini residenti concernenti la presenza di persistenti esalazioni maleodoranti, riconducibili a odori assimilabili a quelli di natura fognaria, che interesserebbero l’area della Riserva Naturale Orientata “Lago Soprano di Serradifalco”.

“Secondo quanto riferito da diversi cittadini, il fenomeno si manifesterebbe con particolare frequenza nelle prime ore del mattino, indicativamente intorno alle ore 4:30, propagandosi dall’area del lago verso il centro abitato e arrecando significativo disagio alla popolazione.

La ricorrenza pressoché costante dell’orario di manifestazione del fenomeno costituisce un elemento meritevole di approfondimento tecnico, al fine di accertarne le cause e verificare se esso sia riconducibile a specifiche condizioni ambientali, a dinamiche naturali ovvero ad eventuali altre circostanze che richiedano l’intervento delle Autorità competenti.

Con la presente, pertanto, si chiede che ciascun Ente, nell’ambito delle rispettive competenze, voglia disporre gli opportuni accertamenti, anche mediante eventuali sopralluoghi, monitoraggi ambientali e verifiche tecniche, al fine di individuare l’origine delle esalazioni segnalate, valutarne l’eventuale impatto sotto il profilo ambientale e della salute pubblica e adottare, ove necessario, i conseguenti provvedimenti”.

Territo ha anche detto di restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e di confidare in un sollecito riscontro, nell’interesse della tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini e della valorizzazione della Riserva Naturale.