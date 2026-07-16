Forza Italia. Minardo a Caltanissetta, nuovo assetto nel partito

Forza Italia a Caltanissetta serra le fila e rilancia la propria presenza sul territorio. Il commissario regionale Nino Minardo ha incontrato all’Hotel Ventura eletti, amministratori e dirigenti azzurri della provincia, definendo un nuovo assetto organizzativo del partito articolato su tre livelli: assemblea provinciale, direttivo ed esecutivo.

“Anche a Caltanissetta vogliamo costruire un partito più forte, radicato e aperto – dichiara Minardo –. La riorganizzazione non può essere una semplice operazione interna, ma deve nascere dall’ascolto, dalla partecipazione e dalla capacità di offrire spazio e responsabilità ai giovani”.

L’assemblea provinciale sarà composta dagli eletti, dagli amministratori locali e dai quadri dirigenti del partito e rappresenterà il luogo più ampio di partecipazione e confronto della comunità azzurra.

Il direttivo provinciale comprenderà i sindaci, i segretari cittadini, la deputata regionale Rosa Cirrone Cipolla, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Walter Tesauro e alcuni dirigenti di rilievo, tra cui l’ex deputato regionale Rudi Maira e l’ex sindaco di Gela Lucio Greco.

L’esecutivo, organo di guida politica e operativa del partito, sarà invece formato dalla deputata regionale Rosa Cirrone Cipolla, da Walter Tesauro e dai consiglieri provinciali Gianluca Miccichè, Salvatore Sardella e Rosario Sorce.

L’esecutivo sarà coordinato dall’onorevole Rosa Cirrone Cipolla, mentre l’assemblea provinciale sarà presieduta da Walter Tesauro, presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.Dei tre organismi faranno parte di diritto il responsabile provinciale di Forza Italia Giovani, Marcello Mirisola, la responsabile provinciale di Azzurro Donna, Nadia Gnoffo, e il responsabile provinciale di Forza Italia Seniores, Lillo Giardini.



“Il nuovo assetto consentirà di coniugare partecipazione e capacità decisionale – prosegue Minardo –. L’assemblea sarà il luogo dell’ascolto, il direttivo garantirà il raccordo con i comuni e con l’intera classe dirigente, mentre l’esecutivo avrà il compito di guidare concretamente l’attività politica e organizzativa del partito. È un percorso che condurrà naturalmente al congresso provinciale e che sarà portato avanti in costante raccordo con la struttura regionale del partito.Desidero ringraziare – aggiunge Minardo – l’ex ministro Totò Cardinale, al quale mi lega un consolidato rapporto di stima e amicizia, per il suo sostegno e per il prezioso contributo al nostro progetto politico in questa fase di rilancio del partito sul territorio”.

“Il nostro obiettivo è rafforzare Forza Italia comune per comune, valorizzando competenze, amministratori e nuove disponibilità all’impegno. Vogliamo arrivare alle prossime elezioni regionali con un partito unito e competitivo, capace di confermare nel collegio di Caltanissetta la presenza di un proprio deputato all’Assemblea regionale siciliana”, conclude Minardo