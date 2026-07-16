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Villalba. Convocato il Consiglio comunale in sessione urgente per il 17 luglio

Redazione 1

Villalba. Convocato il Consiglio comunale in sessione urgente per il 17 luglio

Gio, 16/07/2026 - 15:01

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VILLALBA. Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato in sessione urgente, in seduta pubblica di inizio, per il giorno venerdì 17 luglio alle ore 17 la massima assise civica per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Nomina scrutatori;

Esame degli estremi di urgenza della seduta consiliare;

Piano triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2026 e del programma triennale di beni e servizi 2026/2028 (art. 37, commi 1,23 del d.lgs. n. 26/2023). Approvazione;

Nomina componenti della Commissione per la formazione e aggiornamento dell’elenco dei giudici popolari;

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale. Presa d’atto e conferma dell’assetto vigente.

E’ possibile seguire la diretta streaming della seduta collegandosi alla piattaforma dedicata https://villalba.consiglicloud.it/home.

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