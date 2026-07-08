Seconda Categoria. Il progetto Atletico Nissa ha una delle sue icone nel vice presidente Angelo Cartone

L’Atletico Nissa, in quello che è il suo progetto, non fa leva solo sul presidente Salvatore Messina, ma anche su una figura storica del calcio nisseno come il proprio Vicepresidente, Angelo Cartone. In casa Atletico Nissa, Angelo è molto più di un dirigente: è un uomo di famiglia, una presenza costante e un punto di riferimento per l’intera società.

Dopo diversi anni di lavoro, sacrifici e dedizione per questi colori, continua con entusiasmo a far parte del progetto, mettendo sempre il bene dell’Atletico Nissa al primo posto. Figura importantissima anche per il gruppo squadra, è sempre presente, sia dentro che fuori dal campo. C’è in ogni momento, per ogni esigenza, con la stessa passione e disponibilità che lo contraddistinguono da sempre.

È il classico uomo del “ci penso io”, sempre pronto a dare una mano, a risolvere un problema e a sostenere la squadra in ogni circostanza. Professionalità, attaccamento e grandi valori umani fanno di Angelo Cartone una persona speciale e un valore aggiunto per tutta l’Atletico Nissa.