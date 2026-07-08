Scontro tra auto e moto sulla SS114 “Orientale Sicula”, un morto

Incidente mortale lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula”. La vittima è un motociclista. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto una moto, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 114 “Orientale Sicula”, al km 112,800, nel territorio comunale di Catania, in entrambe le direzioni di marcia. Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, il motociclista è deceduto. La circolazione è stata temporaneamente deviata sul posto. L’incidente, fa sapere l’Anas, è avvenuto in seguito ad uno scontro tra un’auto e una moto.