Salute

Incidente stradale nel Siracusano, perde la vita un 16enne

Redazione 3

Incidente stradale nel Siracusano, perde la vita un 16enne

Mer, 15/07/2026 - 09:56

Condividi su:

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada che collega Floridia e Solarino, nel Siracusano. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, si e’ verificato intorno alle 2 e ha coinvolto una moto e uno scooter. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. (AGI)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta