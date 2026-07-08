San Cataldo. Torna il Grest Madrice dal 20 agosto all’8 settembre: il tema di quest’anno è “Time travel baby”

SAN CATALDO. Torna il Grest Madrice. L’estate si prepara a riaccendersi con una nuova avventura targata Grest Madrice. Quest’anno il tema sarà: “Time Travel, Baby!”, un viaggio tra epoche, storie e grandi scoperte che accompagnerà bambini e ragazzi cin il gioco, amicizia e divertimento.

Il calendario del Grest. Le attività si svolgeranno dal 20 agosto all’8 settembre, dal lunedì al venerdì, con due diverse fasce orarie: Mattina (09:00 – 12:00) 20, 22, 24, 28 agosto e 1, 4, 7 settembre.

Pomeriggio (16:00 – 19:00) Tutti gli altri giorni. Possono partecipare bambini da 5 a 12 anni. Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare è necessario compilare il modulo online e completare l’iscrizione versando in parrocchia la quota di 15 euro per ogni grestino (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00).

Se poi si ha 13 anni e si vuol diventare animatore, mettendosi in gioco, è possibile iscriversi come animatore o animatrice e contribuire a rendere questa esperienza ancora più bella. È possibile iscriversi scannerizzando il QR Code presente sul volantino oppure compilando il modulo online al seguente link: https://linktr.ee/grestmadrice.