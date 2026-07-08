San Cataldo, notifiche Soget. La Commissione consiliare di indagine disposta ad ascoltare cittadini utenti

SAN CATALDO. Si rende noto che la Commissione Consiliare di Indagine, nell’ambito delle attività ispettive sulle NOTIFICHE di SOGET ritenute anomale, si intende dare voce diretta ai contribuenti coinvolti. Ai sensi del Regolamento comunale, la Commissione ha il potere di audire qualunque cittadino possa fornire elementi utili all’accertamento dei fatti.

Tutti i cittadini che desiderano segnalare disservizi, presunte irreperibilità o altre criticità legate alla mancata ricezione di atti tributari (TARI, IMU, COSAP) da parte di SOGET, sono invitati a richiedere un’audizione personale presso la Commissione.

Per facilitare il contatto, gli uffici comunali hanno messo a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: notifiche@comune.san-cataldo.cl.it. Si specifica che questo indirizzo e-mail è stato fornito dagli uffici comunali per la presente istanza, integrando i canali di comunicazione precedentemente ipotizzati dalla Commissione.

Le richieste di audizione saranno valutate dal Presidente e dai componenti per la successiva calendarizzazione degli incontri. Si ribadisce che ogni testimonianza e documento acquisito sono tutelati dal segreto d’ufficio a garanzia dei richiedenti.