San Cataldo. L’amministrazione comunale rilancia la Consulta Giovanile: al via percorso di partecipazione attiva per i giovani

SAN CATALDO. L’Amministrazione comunale di San Cataldo, attraverso l’Assessorato Politiche sociali e della famiglia, Politiche giovanili e sport, ha convocato per lunedì 6 luglio, alle ore 18:30, un incontro dedicato al rilancio della Consulta Giovanile. L’appuntamento, che si terrà presso la Sala Falcone e Borsellino, rappresenta un momento strategico per definire le nuove linee guida del percorso partecipativo nel territorio.

L’iniziativa, promossa dall’assessore David Alù in stretta collaborazione con il presidente della Consulta Giovanile, Flavio Bellomo, nasce dalla volontà di restituire a questo organismo il suo ruolo centrale di spazio di partecipazione attiva. L’obiettivo è creare un ponte concreto e costante tra i giovani cittadini e l’Amministrazione comunale, affinché le nuove generazioni possano contribuire direttamente alla crescita sociale e culturale della città attraverso proposte e progetti condivisi.

A sottolineare l’importanza di questo passaggio è il Sindaco Gioacchino Comparato, che ha espresso il pieno sostegno al progetto: <<Il rilancio della Consulta Giovanile significa riconoscere che l’energia e le idee dei nostri ragazzi sono una risorsa preziosa per l’intera comunità. È fondamentale che l’Amministrazione offra spazi di ascolto concreti e strutturati, perché è attraverso il dialogo costante tra generazioni che possiamo costruire una città più moderna, inclusiva e orientata al futuro>>.

Anche l’assessore David Alù ha legato l’impegno istituzionale a una profonda consapevolezza del valore di questo organismo: <<Ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di presidente della Consulta Giovanile e conosco bene il valore che questo organismo può avere per la crescita della nostra comunità. Proprio per questo, da assessore, desidero accompagnarne il rilancio nel pieno rispetto della sua autonomia, creando le condizioni affinché i giovani possano tornare a essere protagonisti con idee, progetti e spirito di iniziativa. Il mio impegno sarà quello di ascoltare, sostenere e valorizzare la loro partecipazione, perché una città cresce davvero quando offre ai suoi giovani l’opportunità di costruirne il futuro>>.

Durante l’incontro verranno trattate le comunicazioni istituzionali e sarà avviato il processo di consultazione finalizzato alla definizione del calendario delle attività e della data per i prossimi passi operativi.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione sociale promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, ponendo i giovani al centro di una visione di sviluppo dinamica, inclusiva e orientata al futuro.