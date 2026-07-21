San Cataldo, Consiglio Comunale: in agenda tariffe TARI, fondi per la scuola e il progetto “La Strada degli Scrittori”

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale di San Cataldo è convocato per la giornata di giovedì 23 luglio 2026, alle ore 18:00. La seduta si terrà presso l’Aula consiliare “Senatore Giuseppe Alessi”, situata al primo piano del Palazzo Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romeo Bonsignore.
L’ordine del giorno della seduta prevede diversi interventi di rilievo per la gestione dei servizi pubblici, la pianificazione fiscale e lo sviluppo dei progetti territoriali.
Un tema centrale riguarderà l’igiene urbana. Il Consiglio sarà chiamato ad esaminare e approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per la determinazione della tariffazione TARI – 2026-2029, relativo al servizio integrato di igiene urbana. Contestualmente, verrà discussa l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026.
Inoltre verrà affrontata la questione relativa ai finanziamenti per la scuola. Il Consiglio dovrà procedere alla ratifica della variazione d’urgenza (delibera di Giunta n. 78 del 24/06/2026 volta all’iscrizione in bilancio del finanziamento PN “Scuola e Competenze SIF 2127”.
Verrà inoltre discussa l’adesione del Comune di San Cataldo al progetto territoriale “La Strada degli Scrittori”.
La sessione si aprirà con le comunicazioni di rito e la nomina degli scrutatori.