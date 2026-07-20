San Cataldo. A Pizzo Carano – Sant’anna ricordata con emozione la figura di Totino Di Pietra

SAN CATALDO. Un evento speciale, nel ricordo dell’indimenticabile Totino Di Pietra. E’ quello che s’è tenuto presso il quartiere Pizzo Carano – Sant’anna in memoria di Totino di Pietra del quale è stata ricordata non solo la bella persona, ma anche il suo impegno sociale all’interno del quartiere medesimo.
La cerimonia s’è tenuta alla presenza del Presidente del Comitato di Quartiere Vincenzo Siracusa nonché nipote assieme ai familiari. Il tutto nel contesto di un evento che ha contribuito a mantenere viva in ognuno dei partecipanti la memoria dell’illustre concittadino che ha contribuito alla fondazione stessa di Pizzo Carano.