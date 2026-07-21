Santa Caterina. La minoranza consiliare: “All’abbeveratoio Acquamara servono interventi immediati”

SANTA CATERINA. Il gruppo consiliare di minoranza, composto da Agatino Macaluso – Antonino Fiaccato – Lorena Di Gangi e Salvatore Falzone, ha segnalato formalmente all’amministrazione comunale la grave situazione dell’abbeveratoio comunale “Acquamara”, in contrada Arenella, che risulta non funzionante da circa due mesi. Da circa un mese, inoltre, come si legge in un post pubblicato dal gruppo di minoranza, lungo la condotta è presente uno scavo ancora aperto e non adeguatamente ripristinato, con evidenti rischi per pedoni, automobilisti e mezzi agricoli.

Per la minoranza l’abbeveratoio rappresenta un servizio essenziale non soltanto per allevatori e agricoltori, ma anche per i Vigili del Fuoco, il servizio antincendio boschivo, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato impegnate nelle operazioni di spegnimento degli incendi. La minoranza ha richiesto:

la riparazione immediata della condotta e il ripristino dell’abbeveratoio;

la corretta delimitazione e messa in sicurezza dello scavo;

il ripristino della pavimentazione;

la comunicazione dei tempi previsti per la conclusione dei lavori.

In un periodo caratterizzato da temperature elevate e da un forte rischio di incendi, non sono più accettabili ulteriori ritardi. La sicurezza dei cittadini e la disponibilità della risorsa idrica devono essere garantite con la massima urgenza.