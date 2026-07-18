Rapina con machete a Ragusa, 40enne condannato a 4 anni

Rapina aggravata dall’uso del machete. Per questo reato è stato condannato a 4 anni e 1000 euro di multa un quarantenne di origine tunisina che il 13 giugno 2025 a Ragusa, in pieno centro, aveva rapinato due passanti (30 e 27anni) sfoderando un machete da 60 centimetri. Un telefono cellulare e una cospicua somma di denaro il bottino. Le due vittime terrorizzate avevano visto i militari dell’Esercito, in servizio davanti al Tribunale, e con il loro aiuto avevano chiamato il 112. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ragusa, dopo poco, avevano rintracciato e fermato l’uomo, 40enne di origine tunisina e irregolare sul territorio italiano, nei pressi della sua abitazione. La refurtiva era stata recuperata e immediatamente restituita ai legittimi proprietari; sequestrato il machete. (AGI)