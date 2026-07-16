Promozione. Il progetto del Serradifalco Calcio punta su continuità e sinergia tra dirigenza, allenatore e area tecnica

Undici riconferme e un nuovo arrivo. E’ questo il bilancio del Serradifalco Calcio in questa primissima fase del calcio mercato estivo. Il duo Venti- Raimondi ha messo a punto, grazie alla sinergia con il riconfermato tecnico Di Matteo e con la presidenza di Tonino Cavaleri, il nuovo progetto per la stagione 2026/2027.

Un progetto che è stato impostato sull’onda della continuità. La società ha inteso procedere alla riconferma dei suoi pezzi migliori, e lo ha fatto alla luce di precise scelte che si inseriscono in un contesto tecnico tattico che rispecchia la visione di gioco e calcio che ha il tecnico Gianfilippo Di Matteo.

Tra i riconfermati c’è in primo luogo la coppia offensiva sudamericana formata dal centravanti Goti e da Rafael Castrillo (nella foto). Con loro riconfermato anche Filippo Salvo, golden boy del calcio serradifalchese e giocatore di grandissime potenzialità. A centrocampo altre importanti riconferme come quelle di Vittorio Caronia, Gabriel Cotrone e Giuseppe D’Anca, mentre in difesa sono stati riconfermati Matteo Nacci, Steven Morleo, Flavio Nuccio e Francesco Lo Bue.

Riconfermato anche l’esperto Yuri Di Marco nel contesto di un progetto che ha visto anche un colpo in entrata. Si tratta di Giuseppe Cocita, esterno ravanusano anche lui di grandi potenzialità che, fin qui, s’è messo in grande evidenza con il Casteltermini in Promozione.

Insomma, un progetto studiato in ogni suo particolare, che sta vedendo il Serradifalco Calcio rinforzarsi in maniera mirata con innesti funzionali al tipo di gioco che si vuole fare.