Salute

Promozione. Colpo di mercato per il Serradifalco Calcio: arriva il difensore agrigentino Giuseppe Cocita

Redazione 1

Promozione. Colpo di mercato per il Serradifalco Calcio: arriva il difensore agrigentino Giuseppe Cocita

Mer, 08/07/2026 - 13:09

Condividi su:

Il Serradifalco Calcio ha annunciato un colpo di mercato. Si tratta di Giuseppe Cocita. Difensore, Giuseppe arriva a Serradifalco dopo un percorso importante che lo ha visto maturare tra il settore giovanile del Ravanusa, il campionato regionale Under 17 con il Canicattì e le ultime due stagioni con il Casteltermini nel campionato di Promozione.

Con la maglia del Casteltermini ha collezionato ben 54 presenze tra Campionato e Coppa Italia, contribuendo al raggiungimento della salvezza in entrambe le stagioni e mettendo a segno 4 reti nell’ultimo campionato, confermando anche una spiccata propensione offensiva.

A rendere ancora più prestigioso il suo percorso, la vittoria del Campionato Provinciale Under 19 nella stagione 2025/2026, impreziosita da ben 10 gol realizzati. Un profilo di prospettiva, con qualità, personalità e tanta voglia di mettersi in gioco, che ha scelto di sposare il progetto del Serradifalco Calcio.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta