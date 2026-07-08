Promozione. Colpo di mercato per il Serradifalco Calcio: arriva il difensore agrigentino Giuseppe Cocita

Il Serradifalco Calcio ha annunciato un colpo di mercato. Si tratta di Giuseppe Cocita. Difensore, Giuseppe arriva a Serradifalco dopo un percorso importante che lo ha visto maturare tra il settore giovanile del Ravanusa, il campionato regionale Under 17 con il Canicattì e le ultime due stagioni con il Casteltermini nel campionato di Promozione.

Con la maglia del Casteltermini ha collezionato ben 54 presenze tra Campionato e Coppa Italia, contribuendo al raggiungimento della salvezza in entrambe le stagioni e mettendo a segno 4 reti nell’ultimo campionato, confermando anche una spiccata propensione offensiva.

A rendere ancora più prestigioso il suo percorso, la vittoria del Campionato Provinciale Under 19 nella stagione 2025/2026, impreziosita da ben 10 gol realizzati. Un profilo di prospettiva, con qualità, personalità e tanta voglia di mettersi in gioco, che ha scelto di sposare il progetto del Serradifalco Calcio.