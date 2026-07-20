Podismo. Risultati eccellenti per la Corri Serradifalco al 5° Trofeo Città di Campobello

Quinto Trofeo Podistico Città di Campobello, valido come sesta prova del Grand Prix Provinciale di Agrigento. Sabato 18 luglio 2026, più di 200 atleti Master hanno corso in una serata torrida, con temperature che hanno indotto gli organizzatori ad accorciare il percorso di un giro.

La Corri Serradifalco ha voluto onorare la manifestazione schierando al via sette atleti, che hanno gareggiato anche in questa occasione a ottimi livelli. Vittoria nella categoria SM35 per Fabrizio Aronica, impreziosita dalla 7ª posizione assoluta, 6º posto nella categoria SM55 di Gioacchino Calabrese, 4º nella SM60 di Michelangelo Cordaro, 7º e 10º nella stessa categoria di Leonardo Calabrese e Antonio Ferrigno, 1º nella categoria Promesse di Soraya Cipollina e 26º nella SM45 di Giuseppe Tabone.