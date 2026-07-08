Per la Nissa ufficializzata l’iscrizione al prossimo campionato di serie D 2026/2027

La NISSA F.C. ha comunicato di avere ricevuto, in data odierna, la comunicazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti 🇮🇹 con la quale viene confermato che la Società ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2026/2027. A seguito della verifica effettuata dagli organi competenti, la domanda di iscrizione è stata ritenuta completa e conforme a tutti i requisiti previsti dalla normativa federale.

Si tratta di un importante attestato del lavoro svolto dalla Società, che conferma la solidità e la serietà dell’organizzazione, consentendo alla Nissa di programmare con entusiasmo e determinazione la nuova stagione sportiva. La Società desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo amministrativo, ribadendo il proprio impegno nel proseguire un percorso di crescita, con l’obiettivo di onorare i colori biancoscudati e regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Adesso, si guarda al campo: la stagione 2026/2027 può ufficialmente cominciare. (foto Claudio Vicari – Nissa Fc)